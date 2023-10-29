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Развеян миф о добавлении сахара в чай и кофе

PLOS One: установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе

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Ученые из Лейденского университета (Нидерланды) установили, что добавление сахара в чай и кофе не имеет негативного влияния на организм. Результаты исследования были представлены в журнале PLOS One.

Авторы проанализировали данные 32-летнего наблюдения почти 3 тыс. участников, которые регулярно пили чай или кофе с разным количеством добавленного в напиток сахара. В начале и конце наблюдения ученые провели обширное обследование здоровья испытуемых, они также оценили причины ухода из жизни ряда участников.

Результаты анализа показали, что добавление сахара в напитки не связано с преждевременной смертью. Те, кто пил чай и кофе с подсластителем повышали коэффициент риска собственной ранней смерти лишь на единицу, чем те, кто сахара не употребляли. Ученые отметили, что это слишком малая разница.

Авторы также отметили, что этот эффект сохраняется лишь при условии, что в напиток добавляют 5 граммов сахара. В газировках, соках и прочих напитках содержится около 25 граммов сахара, поэтому эти напитки влияют на состояние здоровья.

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