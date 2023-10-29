Названа пища, защищающая от болезней сердца и деменции

Столетие исследований показывает, что употребление богатых полифенолами продуктов может защитить от болезней сердца и болезни Альцгеймера. Об этом сообщает The Conversation.

Полифенолы — это семейство химических соединений, присутствующих в продуктах растительного происхождения и морских водорослях, влияние которых на здоровье изучается около ста лет. В XX веке было обнаружено, что они являются антиоксидантами, то есть могут противодействовать вредным свободным радикалам в организме, которые способствуют развитию атеросклероза, рака, диабета и повышают риск инфарктов и инсультов. В растениях обнаружено более восьми тысяч различных полифенольных соединений. Они вырабатывают полифенолы для защиты от засухи и солнечного излучения.

Последние исследования показали, что полифенолы играют важную роль в поддержании здоровья кишечных микробов, а также способствуют улучшению чувствительности к инсулину и уменьшают воспаление. Это наблюдалось не только в лабораторных условиях, но и в многочисленных клинических испытаниях с участием людей.

Некоторые из продуктов переработки полифенолов кишечными бактериями могут преодолевать гематоэнцефалический барьер, то есть проникают в мозг, где уменьшают воспаление, связанное с повышенным риском деменции и депрессии.

The Conversation отмечает, что предстоит изучить множество аспектов употребления полифенолов с пищей, например, почему не все люди реагируют на полифенолы одинаково.

Ранее ученые выяснили, что вино снижает риск некоторых видов рака.