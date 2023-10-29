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Найден способ защитить больше людей от инсульта

WCMC-Q: мини-отделения скорой помощи позволяют предотвратить больше инсультов

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Ученые из Медицинского колледжа Вейла Корнелла (WCMC-Q) выяснили, что мобильные отделения неотложной помощи, имеющие оборудование для компьютерной томографии и лекарства для разрушения тромбов, позволяют избежать многих случаев инсульта и повысить выживаемость людей с инсультом. Исследование опубликовано в журнале Annals of Neurology.

Используя данные высококачественных исследований за 2014–2020 годы, авторы новой работы проанализировали данные 1009 пациентов с подозрением на инсульт: 644 получили лекарство для растворения тромбов (тканевый активатор плазминогена) в мобильном отделении скорой помощи, а 365 — в больнице. Пациенты получали помощь в среднем через 87 минут после появления симптомов инсульта.

При обращении в мобильное отделение скорой помощи пациенты получали помощь в среднем на 37 минут быстрее, поэтому в этой группе удалось предотвратить больше инсультов. Наилучшие исходы наблюдались у пациентов, которые получили помощь в течение первых 45 минут после появления симптомов.

Ученые считают, исследование показывает важность быстрого получения помощи при подозрении на инсульт, которое могут обеспечить мобильные медицинские пункты.

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