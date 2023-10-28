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Стволовые клетки пульпы зуба помогут восстановить нервы и хрящи

Биологи из Уханя предложили восстанавливать нервы стволовыми клетками пульпы

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Ученые из Уханьского научно-технологического университета предложили использовать стволовые клетки пульпы зуба и их продукты для восстановления периферических нервов. Исследование опубликовано в World Journal of Stem Cells.

Повреждение периферических нервов серьезно влияет на качество жизни людей. Терапия стволовыми клетками считается новым многообещающим вариантом лечения этого состояния.

Как показали авторы новой работы, стволовые клетки зубов, особенно стволовые клетки пульпы (DPSC) обладают значительным потенциалом в области инженерии нервной ткани. Пульпа — это особая соединительная ткань, заполняющая полость зуба. Она пронизана кровеносными сосудами и нервами. Ее стволовые клетки легко выделить, они могут дать начало самым разным типам новых клеток, а также практически не вызывают иммунного ответа и потому лучше приживаются. Кроме того, стволовые клетки пульпы пригодны для долгого хранения.

В недавнем новаторском исследовании с помощью пересадки DPSC вылечили нейропатию у крыс с диабетом. Процедура привела к восстановлению функции нервов.

Стволовые клетки пульпы уже доказали свою пользу в тканевой инженерии и регенеративной медицине, в том числе для терапии повреждений седалищного нерва, лицевого нерва, спинного мозга и других нейродегенеративных заболеваний. Эти клетки также могут быть полезны при лечении остеоартрита из-за их способности превращаться в хрящевую ткань. Ученые надеются, что в скором времени эти применения стволовых клеток могут быть одобрены для лечения людей.

Ранее ученые нашли способ ускорить заживление ран у диабетиков.

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