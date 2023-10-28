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Интервальное голодание может быть эффективнее подсчета калорий для похудения

UIC: интервальное голодание помогает похудеть диабетикам без подсчета калорий

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Ученые из Университета Иллинойса (UIC) выяснили, что ограниченное по времени питание, также известное как прерывистое голодание, может помочь людям с диабетом второго типа похудеть и снизить уровень сахара в крови. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

В рамках эксперимента 75 участников были разделены на три группы: первая ограничила питание восьмичасовым окном с 12 дня до восьми часов вечера, вторая сократила калории на 25%, третья питалась как обычно.

Участники, которые придерживались интервального голодания, потеряли больше веса за шесть месяцев, чем участники, которые сократили калорийность. Снижение уровня сахара в крови было одинаковым, но интервальное голодание заметнее снизило уровень гликированного гемоглобина. Этот показатель позволяет оценить средний уровень сахара в крови за последние три месяца. Результат означает, что интервальное голодание позволило участникам держать уровень сахара в норме в течение более длительного периода.

Также участники отметили, что им было легче придерживаться интервального голодания, чем считать калории. Кроме того, хотя людям из группы с ограниченным по времени питанием не было рекомендовано сократить потребление калорий, в конечном итоге это произошло из-за снижения риска переедания.

В ходе шестимесячного исследования не было зарегистрировано никаких серьезных нежелательных явлений.

Из-за распространения ожирения все больше людей заболевают диабетом второго типа, поэтому поиск дополнительных возможностей для контроля веса и уровня сахара в крови для этих пациентов имеет решающее значение. Подтвердить результаты ученых должны будущие исследования. Перед сменой диеты всем пациентам с диабетом следует проконсультироваться с врачом.

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