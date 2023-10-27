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В «Роскосмосе» хотят увеличить производство спутников

Борисов заявил о планах «Роскосмоса» перейти к серийному производству спутников

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что перед госкорпорацией стоит задача перехода к серийному производству спутников, поскольку актуальные темпы выпуска космических аппаратов в России значительно ниже, чем у мировых держав. Об этом он рассказал в эфире телеканалу «Россия 24».

По его словам, чтобы наладить конвейерное производство спутников, необходимо стандартизировать и унифицировать технические решения, снизить номенклатуру элементной базы и разработки стандартного набора космических приборов.

Он подчеркнул, что ведущие государства уже заранее продумали создание массового производства. Поэтому перед «Роскосмосом» стоит грандиозная ситуация — «перейти к новой индустриальной модели, позволяющей производить серийно то необходимое количество спутников, которое, нужно стране для предоставления тех услуг», подчеркнул Борисов.

До этого стало известно, что ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в «Роскосмос», сообщила, что мощности предприятий позволяют к 2036 году вывести на орбиту свыше двух тысяч беспилотников.

В России создадут вечный двигатель для спутников.

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