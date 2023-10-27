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Ученые перечислили негативные эффекты кофеина для памяти и работы мозга

Scientific Reports: регулярные дозы кофеина угнетают функцию рабочей памяти

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Группа швейцарских ученых из Университетской психиатрической клиники Базеля и Цюрихского университета изучила последствия воздействия регулярного употребления кофеина на когнитивные способности. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

Хотя люди обычно пьют кофе, чтобы взбодриться или сконцентрироваться, наблюдения показали, что в долговременной перспективе этот популярный напиток может оказывать обратный эффект.

Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали двадцать здоровых мужчин. Ученые отобрали добровольцев только мужского пола, чтобы минимизировать изменчивость метаболизма кофеина из-за гормональных колебаний у женщин.

В ходе теста все участники выполнили три задания: употребление средней дозы кофеина в течение 10 дней, прием плацебо вместо кофеина на тот же срок, и отказ от кофеина на 36 часов после девяти дней его употребления. Порядок действий был случайным для каждого испытуемого. Людям давали кофеин в чистом виде, а не растворенный в напитках.

Ученые оценивали когнитивные способности добровольцев с помощью проверок концентрации внимания, психомоторики и функции рабочей памяти, которую мы используем для временного хранения и быстрой обработки информации. Для оценки эффективности измерялись как частота ошибок, так и время реакции в ходе заданий. Также специалисты анализировали мозговую активность участников эксперимента с помощью МРТ.

Согласно полученным результатам, ежедневное употребление кофеина в умеренных дозах может фактически поставить под угрозу рабочую память, заставляя людей чаще ошибаться и увеличивая время реакции. Функциональный МРТ-анализ также показал что под действием кофеина нейронная активность в мозге не отвечала задействованным когнитивным функциям.

Ранее ученые выяснили, что кофе снижает риск появления мигрени.

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