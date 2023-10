Ученые проанализировали будущие пандемии на примере восстания зомби

Финские ученые из Университета Аалто смоделировали вымышленный сценарий, в котором в Финляндии происходит вторжение зомби. Фантастический сюжет призван помочь понять, как распространяются патогены в случае реальной эпидемии. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Специалисты математически рассчитали, с какой скоростью армия нежити сможет заполнить страну. Например, временной интервал для сдерживания вспышки ходячих мертвецов оказался очень небольшим — всего один зомби способен превратить все население Хельсинки в себе подобных, если не принять меры в первые семь часов. В случае захвата столицы спасти остальную страну уже не получится.

«Большое количество взаимодействий человека и зомби, которые необходимо моделировать, делает эти задачу очень трудоемкой в ​​вычислительном отношении», — отметила соавтор исследования Наталья Веселинова.

Использование вымышленных сюжетов для понимания того, как действуют эпидемии — не новая идея в науке. В частности, ошибка в многопользовательской онлайн-игре World of Warcraft в 2005 году, которая привела к распространению болезни в виртуальном мире, позволила смоделировать сценарий пандемии. Другая видеоигра Plague Inc. в жанре симулятора использовалась учеными для изучения пандемии COVID-19.

По словам авторов исследования, их моделирование можно применять для других задач, изучая распространение слухов, сплетен и дезинформации.

Ранее микробиологи предупредили, что сценарий из видеоигры The Last of Us, где грибковая инфекция привела к зомби-апокалипсису, может стать реальностью.