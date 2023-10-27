Названы неожиданные признаки рака поджелудочной железы

Пожелтение кожи, боль в животе и спине, потеря веса и изменение консистенции кала могут быть признаками рака поджелудочной железы. Об этом сообщает Daily Mail.

Проблемы с пищеварением, запор и диарея могут свидетельствовать о развитии рака поджелудочной железы. Кроме того, на заболевание может указывать изменение цвета кала. Вследствие состояния, называемого стеатореей, стул может приобрести бледный оттенок. Так происходит из-за того, что жиры из пищи не усваиваются и выводятся через желудочно-кишечный тракт. Одновременно с этим рак поджелудочной железы может вызвать необоснованную потерю веса и ухудшение аппетита.

Другими тревожными симптомами являются боль в спине и животе. Чаще всего болевые ощущения в спине локализуются между лопатками. Опухоли поджелудочной железы могут давить на другие органы и ткани в организме, вызывая боль в области живота.

Желтизна кожи и белков глаз могут послужить поводом обратиться к врачу. Печень выделяет желчь, которая участвует в процессе пищеварения. Желчь содержит билирубин — он поступает по протокам в кишечник и помогает расщеплять жиры. Иногда желчные протоки закупориваются и билирубин накапливается в организме — кожа и белки глаз желтеют.

Ранее ученые нашли способ подавить рост рака молочной железы.