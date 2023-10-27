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В России импортозаместят препарат от запущенных форм меланомы

МГМУ Сеченова проводит последнюю фазу испытаний препарата от запущенных меланом

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В Институте персонализированной онкологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава РФ началась заключительная фаза клинического исследования российского препарата пембролизумаба против запущенных форм меланомы. Это биоаналог американского препарата, разработка которого стартовала в рамках импортозамещения оригинала, об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

Препарат был разработан группой компаний «Р-Фарм». Он представляет собой биоаналог американского иммуноонкологического препарата, который успешно применяется в лечении поздних стадий меланомы, мелкоклеточного рака легкого и злокачественных новообразований женских половых органов.

Первые две фазы также прошли в МГМУ им. Сеченова. Первые две фазы показали хорошие результаты по переносимости и безопасности препарата, поэтому ученые перешли к заключительной фазе, которая проводится перед регистрацией препарата.

Третья фаза должна подтвердить эффективность средства. В исследовании примут участие 300 человек. Участников исследования разделят на две группы: первая будет применять российское средство, вторая – американское. Период лечения пациентов с меланомой составляет два года, однако первые результаты эффективности препарата могут быть получены уже через полгода после начала исследования.

«У опухоли есть механизмы, которые защищают ее от иммунной системы. В результате она не распознает опухоль, как врага, с которым необходимо бороться. Иммуноонкологические препараты восстанавливают иммунитет, что позволяет иммунной системе распознать опухоль и уничтожить ее. При меланоме эти лекарства дают полное излечение пациентов с запущенными стадиями заболевания в 30 процентах случаев. Раньше средняя ожидаемая продолжительность жизни таких пациентов не превышала шести месяцев», — рассказала «Газете.Ru» директор Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета, доктор медицинских наук Марина Секачева.

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