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Новая физическая теория опровергла возможность путешествий во времени

Optica: изучение природы волн показало, что время нельзя развернуть вспять

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Universal Pictures

Финские физики из Университета Тампере пришли к выводу, что путешествия во времени возможны лишь в фантастических произведениях. Они сделали это открытие в ходе изучения электромагнитных и других видов волн. Исследование опубликовано в научном журнале Optica.

Скорость света остается универсальным ограничением для информации, перемещающейся в вакууме. Хотя материя может эффективно замедлять общее путешествие частицы, специальная теория относительности утверждает, что это фундаментальное свойство не может по-настоящему измениться.

В ходе расчетов физики рассматривали различные сценарии, в которых световая волна могла бы ускоряться при движении во времени и одном измерении пространства. Однако они пришли к выводу, что импульс волны остается постоянным.

«Мы показали, что с точки зрения волны с ее импульсом ничего не происходит. Другими словами, импульс волны сохраняется», —  отметил первый автор исследования Матиас Койвурова.
Независимо от того, что представляет собой волна, будь то электромагнитное поле, рябь на пруду или вибрация по струне, в уравнении необходимо учитывать меры относительности и сохранения импульса, когда они набирают скорость, говорится в исследовании.

Постоянство импульса волны также говорит о том, что каждая волна должна иметь строгий временной вектор. Из этого следует, что наша Вселенная может двигаться через временной поток только в одном направлении.

Ранее новый закон физики подтвердил возможность того, что мы живем в симуляции.

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