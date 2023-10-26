Психологи выяснили, какие моральные запреты первыми снимает алкоголь

Польские ученые из Силезского университета изучили, как алкоголь влияет на восприятие морали и подталкивает человека к нарушению ее норм. Исследование опубликовано в научном журнале Psychopharmacology.

Предыдущие работы на эту тему затрагивали когнитивные, эмоциональные и поведенческие изменения, вызванные действием спиртного. Теперь специалисты решили выяснить, как потребление крепких напитков меняет сакрализацию моральных устоев.

«Наверное, мы все видели, что пьяные люди могут вести себя аморально или неадекватно, но никто до нас не изучал эту тенденцию в лаборатории. Мы стремились проверить это, спрашивая, готовы ли пьяные участники сделать что-то неправильное. Хотя мы не могли позволить им сделать что-то плохое по этическим соображениям. Но мы знаем, эти намерения могут быть предиктором будущего поведения, поэтому мы можем предположить, что существует вероятность того, что наши участники также будут вести себя аморально, если мы не остановим эксперимент», — отметила автор исследования Мариола Парузель-Чахура.

Чтобы изучить связь между алкоголем и моральными устоями, ученые провели лабораторный эксперимент с участием 329 человек, разделенных на группу пьющих настоящий алкоголь, группу, получившую плацебо и контрольную группу.

Добровольцам предложили различные сценарии, связанные с нарушением пяти основных моральных основ: заботы, справедливости, лояльности, авторитета и чистоты. Например, участников спросили, за какую сумму они готовы воткнуть булавку в ладонь незнакомому ребенку (нарушение принципа заботы) или проклинать в лицо собственных родителей (нарушение принципа авторитета).

Исследователи обнаружили различия в сакрализации основ заботы и чистоты (но не обнаружили таких изменений в отношении справедливости, лояльности или авторитете). Участники контрольной группы продемонстрировали более высокий уровень сакрализации заботы и чистоты по сравнению с участниками экспериментальной группы. В частности, они были более устойчивы к причинению вреда другим и менее склонны к нечистому поведению, чем их пьяные коллеги.

Эффекты, наблюдаемые в исследовании, были особенно заметны для основы чистоты, где влияние алкоголя оказалось более выраженным. Участники в состоянии алкогольного опьянения проявили большую готовность рассмотреть возможность участия в нечистом поведении, например, посещении мероприятия, где гости ведут себя как животные, «ползают голыми и мочатся на сцене».

Эти результаты предлагают новый взгляд на взаимосвязь между алкогольной интоксикацией и моральными суждениями. Исследование предполагает, что даже всего одна порция алкоголя может повлиять на восприятие людьми добра и зла, потенциально делая их более открытыми для поведения, которое в противном случае они сочли бы аморальным.

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