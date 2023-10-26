Вирусолог объяснил, для чего ученые создают не существующие в природе вирусы

Ученые создают синтетические вирусы для разработки геннотерапевтических препаратов, вакцин и препаратов от рака. В таких лекарствах нельзя использовать «дикие» патогены, потому что их будет атаковать иммунитет человека, рассказал «Газете.Ru» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков.

«Это позволяет делать генотерапию применимой к 100% возможных пациентов. Они пригодятся для доставки вещества любых вакцин — допустим, того же «Спутника V». Можно делать синтетические формы для борьбы с раком. Это так называемые онколитические вирусы. Они будут эффективно размножаться в раковых клетках, которые просигнализируют иммунной системе, что заражены. И она их уничтожит. То есть здесь такие синтетические вирусы используют как приманку», – объяснил Волчков.

Примером, когда иммунитет атаковал собственный организм, является препарат «Золгенсма». После приема которого умерли двое детей. Врачи применили этот препарат и параллельно назначили им препараты, подавляющие иммунитет, которые потом постепенно отменили. После этого иммунная система «увидела» вирусы и стала их атаковать, уничтожив печень этих детей.

«Препарат «Золгенсма» сделан на основе аденоассоциированного вируса, серотип 9 (AAV9). В чем минус таких вирусов? Их капсид, то есть поверхностные белки вирусов, сделаны на основе вирусов дикого типа — то есть тех, которые встречаются в природе. Мы с ними сталкиваемся в повседневной жизни и вырабатываем на них антитела. Так как наше «оружие» уже настроено на эти вирусы, инъекция такого генотерапевтического препарата будет нейтрализована адаптивной иммунной системой», – объяснил Волчков.

По словам вирусолога, эту проблему можно обойти, создав не существующие в природе вирусы, с которыми иммунная система точно никогда не могла встретиться.

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