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Онколог назвал неожиданный признак, указывающий на риски развития рака пищевода

Онколог Пылев: изжога может указывать на предраковое заболевание пищевода

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У каждого вида рака существует свое предраковое заболевание. В случае с опухолью пищевода существует состояние, называемое пищеводом Барретта. Оно обнаруживается примерно у 10 % пациентов, обратившихся к врачу по поводу изжоги от гастроэзофагеального рефлюкса, об этом «Газете.Ru» рассказал врач-онколог, главврач федеральной сети клиник «Евроонко», член американского общества онкологов и химиотерапевтов ASCO и европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.

«За счет попадания желудочного содержимого в нижнюю треть пищевода происходят определенные изменения слизистой, которые в перспективе могут привести к возникновению злокачественной опухоли. Предраком можно назвать и длительно существующую язвенную болезнь желудка», – заключил специалист.

Кроме пищевода Баррета, Пылев также отметил, что в рак могут перерождаться дисплазия, лейкоплакия, эритроплакия, тубулярная аденома, наследственный семейный полипоз толстой кишки и язва желудка.

«Такие образования – показание для эндоскопического удаления. Еще бывает наследственный семейный полипоз толстой кишки, когда полипы покрывают все отделы толстой кишки, и их крайне сложно удалять. Как правило, люди с таким диагнозом имеют серьезную семейную историю онкологических заболеваний. Часто таким пациентам профилактически удаляют толстую кишку», – заключил онколог.

Ранее врач перечислил симптомы опухолей желудочно-кишечного тракта.

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