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Вирусолог перечислил места на планете, где сохранился вирус оспы

Вирусолог Волчков: оспа сохранилась в лабораториях и, возможно, могильниках

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Content Providers(s): CDC/James Hicks/Wikimedia Commons

Вирус оспы, возможно, сохранился в некоторых могильниках, а также как минимум в двух лабораториях в Атланте и в Новосибирске, в Центре «Вектор». Кроме этого, он может находиться и в других лабораториях США и России, а также в Китае и Великобритании, рассказал «Газете.Ru» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков.

По словам вирусолога, патоген сохраняют, так как он считается одним из потенциальных вариантов биооружия.

«Всеми развитыми странами, которые так или иначе имеют биологические службы при министерстве обороны, вирус оспы считается одним из потенциальных инструментов биологического оружия. Раньше по этому поводу на разных уровнях велись дискуссии: стоит сохранять вирус или нет? Но после того, как отчет о создании синтетического вируса оспы лошадей был представлен на закрытом заседании консультативного комитета по натуральной оспе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве в ноябре 2016 года, стало ясно, что это момент не принципиальный», – отметил Волчков.

О том, что заседание состоялось, миру стало известно из публикации научного журнала Science в 2017-ом году.

Подробнее о том, какие синтетические вирусы существуют, можно ли создать вирус, который не существовал в природе никогда, и для чего они нужны, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вирусолог рассказал, кто создал синтетический вирус оспы.

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