Радиолокатор на модуле «Наука» МКС не удалось развернуть

Малогабаритный радиолокатор, который российские космонавты с МКС Олег Кононенко и Николай Чуб установили на модуль «Наука» в рамках выхода в открытый космос, не получилось полностью развернуть ни автоматически, ни вручную, сообщает ТАСС.

Ранее космонавты установили снаружи многофункционального лабораторного модуля «Наука» малогабаритный радиолокатор для наблюдения поверхности Земли.

Притом локатор не смог развернуться автоматически. Чуб попытался вручную установить панели локатора в нужное положение, но после нескольких неудачных попыток специалист на Земле дал космонавтам указание возвращаться на борт МКС.

По словам представителя Центра управления полетами NASA в Хьюстоне, космонавты решат этот вопрос в рамках следующего выхода в открытый космос, локатор не препятствует работе МКС.

Как сообщалось, до этого космонавты занимались в космосе отключением неисправного контура радиатора, из которого 9 октября произошла утечка, запуском спутника студентов-бауманцев «Парус-МГТУ» и установкой радиолокатора для нового эксперимента.

Ранее в США рассказали о проблемах с российским оборудованием на МКС.