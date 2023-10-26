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Российские космонавты запустили с МКС спутник с солнечным парусом

Космонавты Кононенко и Чуб запустили с МКС спутник с солнечным парусом

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«Роскосмос»

Российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом во время выхода в открытый космос в рамках эксперимента по изучению движения с помощью солнечных парусов был запущен студенческий спутник «Парус-МГТУ». Трансляция велась на сайте «Роскосмоса».

Запуск спутника осуществлялся с помощью специального пускового устройства. После запуска космонавты будут следить за тем, как раскрывается солнечный парус спутника. Изменяя длину паруса, бомбардируемого солнечными заряженными частицами, можно регулировать тягу и тем самым менять орбиту спутника.

Пусковое устройство для запуска также было разработано студентами МГТУ.

Ранее сообщалось, что космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вышли в открытый космос и отключили контуры радиатора-теплообменника многоцелевого лабораторного модуля «Наука».

Далее Кононенко и Чубу предстоит установить на МЛМ «Наука» малогабаритный радиолокатор для наблюдения поверхности Земли. Если у них останется время, космонавты также заменят фиксирующие платы на модуле «Звезда», которые удерживают кабели в состыкованном состоянии.

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