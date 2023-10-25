Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые обнаружили миллионы «лишних» гектаров леса по всей Европе

Science Advances: ИИ нашел 1 млрд тонн скрытой лесной биомассы в странах Европы

close
100%
Shutterstock

Датские ученые из Копенгагенского университета выяснили, что в Европе существует 15 млн гектаров неучтенного лесного покрова за пределами лесных массивов. Это соответствует 1 млрд тонн биомассы. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances.

Специалисты использовали для поиска неявных лесопосадок технологии искусственного интеллекта (ИИ) и спутниковые снимки. Эти инструменты помогли обнаружить деревья в городских и сельских районах по всему европейскому региону. Точность работы ИИ составила 92,4%.

Самый высокий процент древесного покрова за пределами лесов оказался в Нидерландах, он составил 25%, 8% которых растет в городах. Далее следуют Великобритания (22%) и Ирландия (20%).

«В европейских странах со множеством крупных лесных массивов отдельные деревья за пределами лесов не имеют большого значения. Но в таких странах, как Дания, Нидерланды, Великобритания и Ирландия, чьи лесные ресурсы ограничены, эти деревья играют важную роль для биоразнообразия, микроклимата, среды обитания, состояния ландшафтов и гидрологических циклов», — отметил автор исследования, доцент кафедры геонаук Копенгагенского университета Мартин Брандт.

Ранее стало известно, что масштабный проект Китая по высадке лесов помог снизить выбросы промышленности.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий