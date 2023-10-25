Ученые обнаружили миллионы «лишних» гектаров леса по всей Европе

Датские ученые из Копенгагенского университета выяснили, что в Европе существует 15 млн гектаров неучтенного лесного покрова за пределами лесных массивов. Это соответствует 1 млрд тонн биомассы. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances.

Специалисты использовали для поиска неявных лесопосадок технологии искусственного интеллекта (ИИ) и спутниковые снимки. Эти инструменты помогли обнаружить деревья в городских и сельских районах по всему европейскому региону. Точность работы ИИ составила 92,4%.

Самый высокий процент древесного покрова за пределами лесов оказался в Нидерландах, он составил 25%, 8% которых растет в городах. Далее следуют Великобритания (22%) и Ирландия (20%).

«В европейских странах со множеством крупных лесных массивов отдельные деревья за пределами лесов не имеют большого значения. Но в таких странах, как Дания, Нидерланды, Великобритания и Ирландия, чьи лесные ресурсы ограничены, эти деревья играют важную роль для биоразнообразия, микроклимата, среды обитания, состояния ландшафтов и гидрологических циклов», — отметил автор исследования, доцент кафедры геонаук Копенгагенского университета Мартин Брандт.

Ранее стало известно, что масштабный проект Китая по высадке лесов помог снизить выбросы промышленности.