Китай отправит на космическую станцию самый молодой экипаж в истории

Китай готовится к отправке на космическую станцию «Тяньгун» («Небесный дворец») самого молодого экипажа в своей истории. Тайконавты в среднем будут на четыре года младше участников предыдущей миссии. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

На станции постоянно работают команды из трех тайконавтов, которые сменяются каждые шесть месяцев.

Модуль «Шэньчжоу-17», доставляющий следующую команду на «Тяньгун», должен стартовать 26 октября с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Мужское трио возглавит Тан Хунбо, который впервые возвращается на космическую станцию.

«На протяжении последних двух лет я часто мечтал вернуться в космос», — сообщил Тан Хунбо журналистам в ходе пресс-конференции.

Его будут сопровождать Тан Шэнцзе и Цзян Синьлинь. Средний возраст экипажа составляет 38 лет по сравнению с 42 годами у экипажа «Шэньчжоу-16» на момент запуска.

Ожидается, что «Тяньгун» будет оставаться на низкой околоземной орбите на высоте от 400 до 450 километров над планетой в течение как минимум 10 лет.

Ранее стало известно, что российские космонавты проведут на Международной космической станции рекордные 375 дней.