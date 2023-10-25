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Исследование показало, как часто россияне сдают анализы на половые инфекции

BestDoctor: большинство россиян игнорируют заботу о сексуальном здоровье

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Группа компаний BestDoctor провела исследование на тему внимательного отношения к сексуальному здоровью. Выяснилось, что около половины россиян крайне редко проходят обследования для профилактики заболеваний, передающихся половым путем. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе BestDoctor.

Результаты исследования показали, что большинство россиян игнорируют заботу о сексуальном здоровье — 46% респондентов проходят профилактические обследования только в крайних случаях, когда есть причины для беспокойства. Только 18% регулярно сдают анализы на определение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), таких как сифилис, ВИЧ-инфекция, ВПЧ, гонорея, хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз и кандидоз.

Анна Симинович, врач-уролог группы компаний BestDoctor, отметила, что в большинстве случаев ЗППП протекают бессимптомно, но впоследствии могут приводить к заболеваниям органов малого таза, половых органов и даже к бесплодию, а также повышать риск возникновения рака.

«Если у одного из партнеров есть воспалительное заболевание половых органов, обязательно проводится обследование обоих для выявления бессимптомного носительства», — добавила врач.

Однако лишь 13% участников исследования заявили о готовности пройти совместное обследование и сдать необходимые анализы. Некоторые опрошенные поделились, что проверяются на ЗППП только при смене полового партнера или не проверяются вовсе.

Георгий Кругликов, директор бизнес-юнита Медтех группы компаний BestDoctor рассказал, что чаще всего россияне сдают анализы на наличие ВИЧ, гонореи, хламидиоза и сифилиса. Благодаря развитию новых технологий, таких как методы ПЦР и иммунохроматографические тесты, результаты могут быть получены быстрее и с высокой точностью.

Ранее ученые выяснили, что гонорея может передаваться через поцелуй.

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