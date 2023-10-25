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Разработана нейросеть для анализа речи пациента с депрессией

В ЛЭТИ создали нейросеть для поиска симптомов депрессии в голосе пациентов

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Исследователи ЛЭТИ совместно с учеными израильского Центра научных исследований данных Университета Хайфы создали нейросеть, которая помогает психотерапевтам подбирать лечение для клиентов с депрессией. Алгоритм выделяет эмоциональные участки речи пациента, по которым специалист может определить тяжесть депрессии и назначить правильное лечение, — об этом «Газете.Ru» рассказали в ЛЭТИ.

Несмотря на существование эффективных методов лечения депрессивного расстройства, они действуют на улучшение состояния лишь половины пациентов. Поэтому важно уже в самом начале подобрать верную терапию, чтобы не ухудшить состояние психического здоровья пациента.

Уже после первого сеанса с пациентом можно спрогнозировать симптоматические изменения на протяжении всего лечения, исходя из частот голоса, поскольку у таких пациентов выражены значительные затруднения в сдерживании психомоторного возбуждения.

Нейросеть отслеживает изменения вокальной акустики, а именно тембра голоса пациента с точностью в 82%. Она выделяет важные для постановки диагноза и назначения лечения участки речи пациента, характерные для депрессивного расстройства. Причем нейросеть успешно их находит, даже если запись разговора была плохого качества, отделяя речь от фоновых шумов.

«После завершения работы мы передали алгоритм исследователям Израиля для работы с большим объемом данных с уже настоящими аудиозаписями терапевтических сессий. Мы считаем, что в перспективе созданный алгоритм позволит улучшить качество терапии пациентов с большим депрессивным расстройством (БДР), а в дальнейшем применить наш алгоритм и для других заболеваний», – рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры автоматики и процессов управления Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» Ирина Шпаковская.

Ранее ученые ЛЭТИ создали органическое гибкое «стекло» для дисплеев.

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