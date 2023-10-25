Перечислены симптомы опухолей желудочно-кишечного тракта

У опухолей желудочно-кишечного тракта есть ряд специфических симптомов, который включает нарушение прохождения пищи по пищеводу, непроходимость кишечника, желтуху, а также тошноту или рвоту, об этом «Газете.Ru» рассказал врач-онколог, главврач федеральной сети клиник «Евроонко», член американского общества онкологов и химиотерапевтов ASCO и европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.

«Если говорить о специфических симптомах, то при раке пищевода, например, возникает дисфагия, то есть нарушение прохождения пищи. Это первое, на что жалуются такие пациенты. При раке желудка, в зависимости от локализации опухоли, появляется тошнота, рвота либо сразу после приема пищи, либо через несколько часов, может возникать боль в желудке», – объяснил Пылев.

Рак толстой кишки, по словам специалиста, сопровождается непроходимостью, интоксикацией и кровотечением. В случае рака печени опухоль может давить на желчные протоки, в итоге у человека начинается желтуха.

«Но есть и неспецифические симптомы, так называемый синдром малых признаков, характерный для онкологических заболеваний. И сначала возникают именно они. Поэтому если пациент жалуется на какую-то немотивированную потерю веса, слабость, апатию, отвращение к еде, то это должно насторожить врача. Конечно, эти симптомы неспецифические и могут оказаться просто осенней хандрой, но лучше перестраховаться», – заключил онколог.

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