Ученые выяснили, как сперматозоиды обходят один из главных законов физики

Японские ученые из Киотского университета обнаружили, что сперматозоиды, водоросли и некоторые другие крошечные существа способны обходить третий закон движения Ньютона, гласящий, что сила действия всегда равна силе противодействия. Исследование опубликовано в научном журнале PRX Life.

Специалисты выяснили, что сперматозоиды могут перемещаться сквозь соответствующие жидкости с меньшими усилиями, чем им пришлось бы приложить в соответствии с правилами физики.

Изучив движение мужских репродуктивных клеток и водорослей Chlamydomonas под микроскопом, исследователи обнаружили, что оба объекта наблюдения особым образом используют жгутики для движения. Они совершают ими волнообразные движения, проталкивая себя через жидкую среду. При этом сама среда оказывает меньше сопротивления, чем ожидалось.

Ученые назвали этот феномен «странной эластичностью». Изгибаясь в ответ на противодействие жидкости, двигательные органы снижают тормозящий эффект и тем самым сохраняют энергию своего владельца.

Ранее ученые и философы открыли новый закон эволюции природы.