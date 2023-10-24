Исследователи доказали возможность создания солнечных электростанций в космосе

Австралийские ученые из университетов Суррея и Суонси пришли к выводу, что строительство солнечных электростанций в космосе возможно за счет недорогих и легких фотоэлементов. Исследование опубликовано в научном журнале Acta Astronautica.

Заключение специалистов основано на результатах эксперимента, в ходе которого тестовый спутник с солнечными панелями из теллурида кремний провел на орбите шесть лет, совершив за это время 30 тыс. витков вокруг Земли.

Тест показал, что легкие фотоэлементы устойчивы к солнечному излучению и стабильно работают в суровых условиях космоса, хотя их выходная мощность со временем снизилась. Специалисты назвали технологию коммерчески жизнеспособной.

«Эта технология солнечных батарей со сверхмалой массой может привести к созданию крупных и недорогих солнечных электростанций, развернутых в космосе, которые будут возвращать чистую энергию на Землю. Теперь у нас есть первые доказательства того, что эта технология надежно работает на орбите», — отметил профессор Крейг Андервуд, участвовавший в работе над исследованием.

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