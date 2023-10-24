Ученые выяснили, в какой стране мира живет меньше всего левшей

Международная группа ученых из Великобритании, Франции и Швейцарии выясняла, в каких странах мира самый высокий и самый низкий процент левшей среди населения. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B. Biological Sciences (PRSBS).

Согласно предыдущим изысканиям, у 10,6% жителей Земли левая рука — ведущая.

Ученые проанализировали данные 422,7 тыс. человек из 41 страны, собранные с помощью приложения Sea Hero Quest — мобильной видеоигры, участники которой добровольно предоставляют ученым информацию для развития науки.

Как оказалось, больше всего левшей в мире живет в Нидерландах — показатель составил 12,95%. Далее следуют Объединенные Арабские Эмираты (12,9%), Израиль (12,88%), Пуэрто-Рико (12,3%) и Филиппины (12,21%).

Страной с наименьшим количеством левшей среди населения стал Китай, где левой рукой в качестве основной пользуются только 2,64% жителей, что в четыре раза ниже среднемирового уровня. На втором месте стоит Индонезия (3,39%), далее идут Вьетнам (4,26%), Гонконг (4,85%) и Тайвань (5,16%). Ученые отметили, что все крупные страны с низким процентом левшей расположены в Азии.

Ученые предположили, что небольшое количество левшей в Китае связано с практикой переучивания детей пользоваться правой рукой в школах.

Ранее ученые перечислили случаи, при которых человек может стать левшой.