Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, в какой стране мира живет меньше всего левшей

PRSBS: количество левшей в Китае в четыре раза ниже среднемирового уровня

close
100%
Shutterstock

Международная группа ученых из Великобритании, Франции и Швейцарии выясняла, в каких странах мира самый высокий и самый низкий процент левшей среди населения. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B. Biological Sciences (PRSBS).

Согласно предыдущим изысканиям, у 10,6% жителей Земли левая рука — ведущая.

Ученые проанализировали данные 422,7 тыс. человек из 41 страны, собранные с помощью приложения Sea Hero Quest — мобильной видеоигры, участники которой добровольно предоставляют ученым информацию для развития науки.

Как оказалось, больше всего левшей в мире живет в Нидерландах — показатель составил 12,95%. Далее следуют Объединенные Арабские Эмираты (12,9%), Израиль (12,88%), Пуэрто-Рико (12,3%) и Филиппины (12,21%).

Страной с наименьшим количеством левшей среди населения стал Китай, где левой рукой в качестве основной пользуются только 2,64% жителей, что в четыре раза ниже среднемирового уровня. На втором месте стоит Индонезия (3,39%), далее идут Вьетнам (4,26%), Гонконг (4,85%) и Тайвань (5,16%). Ученые отметили, что все крупные страны с низким процентом левшей расположены в Азии.

Ученые предположили, что небольшое количество левшей в Китае связано с практикой переучивания детей пользоваться правой рукой в школах.

Ранее ученые перечислили случаи, при которых человек может стать левшой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий