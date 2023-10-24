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Названы продукты, укрепляющие здоровье микробиома кишечника

Taylor & Francis: овощи и фрукты поддерживают баланс микробиома кишечника

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Freepik.com

Ученые из Технологического университета Граца выяснили, что употребление овощей и фруктов оказывает положительное влияние на здоровье кишечника, поддерживая баланс его микрофлоры. Результаты исследования опубликованы в Taylor & Francis.

Микробиом кишечника — это совокупность микроорганизмов, включая бактерии, вирусы и грибы. Здоровый микробиом способствует поддержанию иммунитета на нормальном уровне, детоксикации организма, синтезу органических кислот.

Ученые стремились выяснить, как употребление растительной пищи влияет на микробиоту (совокупность микроорганизмов) в кишечнике. В ходе исследования они проанализировали более двух с половиной тысяч образцов кала, взятых у добровольцев.

Оказалось, что составляющие микробиома кишечника, связанные с употреблением фруктов и овощей, выполняют потенциально полезные функции для здоровья человека. Они способствуют выработке витамина В и короткоцепочечных жирных кислот.

Витамин В отвечает за работу нервной системы, а также здоровье желудка и кишечника. Жирные кислоты являются основным источником энергии для клеток слизистой толстой кишки. Они увеличивают всасывание воды и солей, регулируют кислотно-щелочной баланс, поддерживают микробное равновесие.

Также ученые подчеркнули, что употребление фруктов и овощей в младенчестве оказывает положительное влияние на развитие иммунной системы.

Ранее были названы продукты, улучшающие психическое здоровье.

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