Оториноларинголог назвал нерабочим популярный способ профилактики коронавируса

После пандемии многие для профилактики COVID-19 начали самостоятельно промывать нос раствором соли или мазать нос оксолиновой мазью. Однако эти способы не помогают, рассказал «Газете.Ru» врач-оториноларинголог, хирург, заведующий клинико-диагностическим центром Научно-клинического центра №3 РНЦХ им. Петровского Алексей Литвинов.

«Такой способ не гарантирует защиты от вируса, ведь за то время, пока мы идем от метро до дома, вирус успевает проникнуть в организм. Для успокоения можно, конечно, промыть нос, но это малоэффективно. Еще в пандемию все мазали нос оксолиновой мазью, но она тоже не защищает от вирусных инфекций», – объяснил специалист.

По его словам, промывание помогает лишь при насморке. При этом использовать для этого лучше не сделанный в домашних условиях раствор, а продающиеся в аптеках средства.

«Промывать нос необходимо при любом насморке. Эти «промывалки» тоже можно разделить на две группы: есть изотонические слабосоленые растворы, а есть гипертонические с повышенным содержанием соли. Если у вас сильный отек в носу и его нужно снять, мы должны промывать нос гипертоническим раствором. Он вытягивает немножко воду из тканей, и отек уходит. Слабосоленые растворы можно применять в менее тяжелых случаях», – заключил Литвинов.

Подробнее о том, какие капли стоит использовать для лечения насморка, как развивается зависимость к средствам от насморка, и действительно ли невылеченный насморк может привести к летальному исходу – в интервью Литвинова «Газете.Ru».

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