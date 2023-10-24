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Оториноларинголог объяснил, как развивается медикаментозный ринит

Врач Литвинов: долгое использование капель от насморка вызывает воспаление

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Медикаментозный ринит развивается из-за чрезмерного использования капель от насморка, которое пересушивает слизистую и вызывает воспаление, рассказал «Газете.Ru» врач-оториноларинголог, хирург, заведующий клинико-диагностическим центром Научно-клинического центра №3 РНЦХ им. Петровского Алексей Литвинов.

«К сожалению, сегодня многие пациенты самостоятельно покупают капли для носа и начинают ими пользоваться без назначения врача. Их нужно применять только в течение 3-5 дней, но люди, как правило, не контролируют частоту использования капель. Это приводит к развитию медикаментозной зависимости. Продолжительный прием препаратов приводит к пересушиванию слизистой носа и постоянному воспалительному процессу», – объяснил Литвинов.

Причем Литвинов не отрицает, что таблетки от насморка тоже могут вызвать такое привыкание, все зависит от длительности приема препарата. Однако, как подчеркнул специалист, он ни разу не встречал привыкания к таблетированным формам.

При этом самостоятельно избавиться от этой зависимости можно лишь на начальных стадиях развития медикаментозного ринита.

«Если это начальная стадия, то будет достаточно отказаться от капель. Если случай запущенный, то здесь обязательно участие ЛОР-врача. Он назначит комплексное лечение, которое будет включать и санационные процедуры, и физиотерапевтические методы», – отметил Литвинов.

Подробнее о том, какие капли стоит использовать для лечения насморка, почему альтернативные методы лечения заболевания не работают и действительно ли невылеченный насморк может привести к летальному исходу – в интервью Литвинова «Газете.Ru».

Ранее оториноларинголог перечислил средства от насморка, которые не работают.

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