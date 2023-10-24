Оториноларинголог перечислил средства от насморка, которые не работают

Эфирные масла ментола и мяты, аюрведические капли и растительные экстракты не помогают избавиться от насморка, а в некоторых случаях вызывают аллергию и ожог полости носа и носоглотки, рассказал «Газете.Ru» врач-оториноларинголог, хирург, заведующий клинико-диагностическим центром Научно-клинического центра №3 РНЦХ им. Петровского Алексей Литвинов.

«Если мы говорим о тех случаях, когда люди капают чистые эфирные масла, то такая практика крайне нежелательна. Подобное воздействие может быть очень губительным для слизистой оболочки не только полости носа, но и носоглотки. Может возникнуть ожог и, как следствие, ухудшение симптомов. Это дополнительный отек ткани, который может привести к еще большему затруднению носового дыхания, что увеличит период выздоровления», – объяснил Литвинов.

По словам специалиста, ментол и мята не являются лечебными препаратами, это отвлекающая терапия. Их часто добавляют в капли от насморка, но действующее вещество в них — это не ментол и эвкалипт, а ксилометазолин или оксиметазолин. Именно они действуют на сосуды носа.

«Те капли, которые содержат какие-то растительные экстракты (аюрведические), не лечат насморк. Более того, они могут содержать аллергены, которые только усугубят состояние пациента с аллергическим ринитом. Возможно, какие-то экстракты этих растений обладают и антибактериальным, и антисептическим действием, и противоотечным. Но я бы не стал их использовать – неизвестно, что там может быть еще. Лучше использовать проверенные методы», – отметил Литвинов.

Подробнее о том, какие капли стоит использовать для лечения насморка, как развивается зависимость к средствам от насморка, и действительно ли невылеченный насморк может привести к летальному исходу – в интервью Литвинова «Газете.Ru».

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