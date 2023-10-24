Опасный для человека заразный рак моллюсков проник в Европу

Команда ученых из СПбГУ, Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН и Кандалакшского государственного природного заповедника доказала, что опасный для человека и других животных заразный тихоокеанский рак мидий проник в Европу Северным морским путем, вместе с больными мидиями в обрастании днищ судов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

У мидий рода Mytilus (важнейших промысловых беспозвоночных) описаны две генетических линии агрессивного инфекционного рака — BTN1 и BTN2. Обе они произошли от тихоокеанской мидии Mytilus trossulus. Этот рак заразен и передается моллюскам через живые раковые клетки. Причем они имеют генотип, родственный генотипу «нулевого пациента», поэтому от спонтанного рака его можно отличить по генотипированию.

Коммерческие популяции моллюсков подвержены смертельными эпизоотиями раковых заболеваний, первопричиной которых является BTN. Теперь эпидемии угрожают марикультуре мидий Европы и Атлантического сектора. Это может привести к серьезным экономическим проблемам при развитии аквакультуры двустворчатых моллюсков.

Ученые решили доказать наличие BTN в Кольском заливе Баренцева моря. Все найденные BTN в Кольском заливе принадлежали северо-тихоокеанским штаммам болезни, которые за пределами северной Пацифики ранее не отмечали.

Исследования BTN ведутся с момента его открытия в 2015 году. Они имеют теоретическую и прикладную значимость. По словам ученых, этот заразный рак потенциально угрожает всем многоклеточным животным, включая человека, — отсюда необходимость в фундаментальных знаниях об этой инфекции.

Ранее исследователи научили искусственный интеллект диагностировать рак кожи.