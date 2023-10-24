Психологи выяснили, как сходство внешности влияет на привлекательность

Австралийские ученые из Университета Квинсленда изучили, как сходство внешности влияет на привлекательность противоположного пола в романтических отношениях. Исследование опубликовано в научном журнале Evolution and Human Behavior (EHB).

Психологи провели эксперимент с участием 682 человек и 2285 взаимодействий между ними в ходе быстрых свиданий. Добровольцам давали три минуты на общение друг с другом, а затем просили оценить собеседника по внешней привлекательности, а также по его доброте и пониманию.

Исследователи изучили не только субъективные суждения, но и проанализировали черты лиц участников теста, включая их внешнее сходство.

Специалисты обнаружили, что люди с геометрически правильными лицами неизменно оценивались их партнерами по общению как более привлекательные. Открытие предполагает, что часть обаяния человека зависит от того, соответствует ли его лицо норме.

Они также выяснили, что важную роль в восприятии привлекательности играют сходство черт лица, а также принадлежность к одной этнической группе.

Кроме того, участники эксперимента оказались склонны оценивать похожих на них собеседников как более добрых и понимающих. Психологи предположили, что сходство внешности способствует развитию чувства родства и надежности по отношению к другим людям.

Ранее психологи выяснили, что если лицо человека внушает доверие, то его воспринимают как более привлекательное.