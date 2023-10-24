Оториноларинголог назвал капли от насморка, которые вызывают отравление у детей

Сосудосуживающие капли для носа, которые используют при лечении насморка, различаются по действующим веществам, которые бывают разными по силе. Поэтому некоторые из них, например, «Нафтизин» нельзя назначать детям из-за угрозы сильного отравления, рассказал «Газете.Ru» врач-оториноларинголог, хирург, заведующий клинико-диагностическим центром Научно-клинического центра №3 РНЦХ им. Петровского Алексей Литвинов.

«Есть препараты, которые не рекомендовано назначать детям, это, например, «Нафтизин». Там действующее вещество – нафазолин, оно вызывает отравление с последующей госпитализацией в реанимацию. Раньше его выписывали всем подряд. Просто не было такого ассортимента капель», – объяснил Литвинов.

Тем не менее, препарат до сих пор применяют при лечении насморка у детей. Однако используют другую дозировку.

«Есть раствор 0,05% — его можно детям от 1 года, но только по 1-2 капли в день, а есть раствор 0,1% — его применять уже нельзя. Однако я все равно не рекомендую рисковать. Сегодня есть много других более безопасных капель», – отметил Литвинов.

По словам специалиста, капли лучше заменить на препараты для промывания пазух носа. Однако важно правильно соблюдать методику промывания, с которой можно ознакомиться в интернете.

«Из основных пунктов могу выделить, что детям до 4 лет ни в коем случае нельзя промывать нос сильной струей, нужно купить специальный отсос или ирригатор. Также нельзя ни в коем случае поворачивать голову, особенно детям: ведь у детей слуховая труба, которая находится в носоглотке, она намного короче и шире, чем у взрослых, и находится под другим углом. Если туда попадет раствор, может развиться отит», – заключил специалист.

Подробнее о том, какие капли стоит использовать для лечения насморка, как формируется привыкание к препаратам от ринита, почему альтернативные методы лечения заболевания не работают и действительно ли невылеченный насморк может привести к летальному исходу – в интервью Литвинова «Газете.Ru».

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