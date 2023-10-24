Оториноларинголог перечислил последствия запущенного ринита

Запущенный насморк может перейти в синусит, то есть воспаление носовых пазух. Если к нему присоединится бактериальная флора, то это может привести к летальному исходу, рассказал «Газете.Ru» врач-оториноларинголог, хирург, заведующий клинико-диагностическим центром Научно-клинического центра №3 РНЦХ им. Петровского Алексей Литвинов

«Это приводит к развитию внутричерепных риногенных осложнений. Это целая группа заболеваний, в основе механизма развития которых лежит проникновение гноеродных бактерий из первичного инфекционного очага к мозговым оболочкам. Отсюда сепсис крови, воспаление зрительного нерва и оболочек глаза, остеомиелит, абсцесс мозга, менингиты», – объяснил специалист.

Еще одно осложнение, которое может возникнуть из-за запущенного ринита, – это тромбоз пещеристой пазухи, когда происходит закупорка пещеристой венозной пазухи головного мозга тромботическими массами.

«Часто эти заболевания диагностируются уже неврологом. То есть люди приходят с жалобами на сильные головные боли или неприятные ощущения давления в глазах, при этом не придавая значение гнойному насморку, который не заканчивается уже несколько недель. Проблема в том, что если невролог не распознает заболевание и его причину, то часто это заканчивается летальным исходом. Все же внутричерепные осложнения —наиболее опасные», – отметил Литвинов.

Чтобы не допустить подобного, важно вовремя диагностировать синусит и лечить его. Необходимо обратиться к врачу, если насморк не проходит в течение пяти дней.

Подробнее о том, какие капли стоит использовать для лечения насморка, как формируется привыкание к препаратам от ринита, почему альтернативные методы лечения заболевания не работают и действительно ли невылеченный насморк может привести к летальному исходу – в интервью Литвинова «Газете.Ru».

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