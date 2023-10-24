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Последние сигналы из космоса пришли не от инопланетян

Астрофизик Мереминский заявил, что радиосигналы FRB отправили не инопланетяне

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Shutterstock

Научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) Илья Мереминский заявил, что нет оснований полагать, что быстрые радиовсплески могут быть источником внеземной жизни. Скорее всего, они связаны с нейтронными звездами, такими как магнетары, которые обладают мощными магнитными полями. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее международная группа исследователей обнаружила взрыв космических радиоволн продолжительностью менее миллисекунды в галактике, находящейся настолько далеко, что ее свету потребовалось восемь миллиардов лет, чтобы достичь Земли. Ученые до сих пор не могут точно определить причину возникновения таких радиовсплесков, но некоторые СМИ называют их «сигналами пришельцев».

Илья Мереминский отметил, что нет оснований полагать, что это связано с внеземной жизнью. Ученый отметил, что рассчитывать, что у магнетаров кто-то живет, он бы не стал.

Ранее группа астрономов обнаружила загадочный взрыв радиоволн, который преодолел расстояние в 8 миллиардов лет, чтобы достичь Земли. Этот быстрый радиовсплеск (FRB) является одним из самых отдаленных и энергичных, когда-либо наблюдаемых.

Согласно исследованию, всплеск, названный FRB 20220610A, продолжался менее одной миллисекунды, но за это краткое время он выделил энергию, эквивалентную энергетическим выбросам Солнца за 30 лет.

Ранее певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны.

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