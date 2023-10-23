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В России впервые в мире применили ингаляционный оксид азота в терапии пневмоний

В МГМУ Сеченова первыми в мире применили ингаляционный оксид азота от пневмоний

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Пульмонологи Сеченовского Университета Минздрава РФ впервые в мировой практике проводят исследования по применению ингаляционного оксида азота в терапии у пациентов с внебольничными пневмониями. Специалисты уже успешно применили терапию при лечении внутрибольничных пневмоний. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Первом МГМУ им. Сеченова.

Традиционно ингаляционный оксид азота показан пациентам с гипертонией и при терапии не кардиогенного (то есть возникшего не в следствии сердечной недостаточности, а из-за других причин, например, коронавируса или пневмонии) отека легких. Кроме того, ингаляционный оксид азота хорошо зарекомендовал себя в период реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции COVID-19. Врачи-пульмонологи Сеченовского Университета впервые рассматривают ингаляционный оксид азота как противобактериальный или противовирусный агент.

«Если его подавать на короткое время в высоких дозах в виде сеансов, то возможно добиться так называемого противоинфекционного эффекта. Мы отмечаем положительный эффект с точки зрения поведения маркеров воспаления, по факту сокращается время госпитализации пациентов с внебольничными пневмониями», – рассказал «Газете.Ru» главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ, профессор, академик РАН, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского Университета Сергей Авдеев.

В исследовании приняли участие 120 пациентов. Исследование в Сеченовском Университете состоялось благодаря применению аппарата «Тианокс», разработанного госкорпорацией «Росатом». В настоящий момент это единственный в мире аппарат, который из воздуха производит оксид азота. Ранее ингаляционный оксид азота был доступен только в баллонах, которые приходилось заполнять газом и приносить к постели больного.

Применение ингаляционного оксида азота для лечения внебольничных пневмоний является новым методом с доказанной клинической эффективностью и открывает широкие перспективы для терапии пациентов с внебольничными пневмониями: сокращает период госпитализации пациента и тем самым снижает нагрузку на систему здравоохранения.

Ранее в России разработали первый ингалятор для тренировки техники дыхания.

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