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Ученые рассказали, сколько должна длиться физнагрузка для профилактики осложнений диабета

Medscape: полтора часа ходьбы в неделю снижают риск осложнений при диабете

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Shutterstock

Ученые из Орхусского университета в Дании обнаружили, что физическая нагрузка, эквивалентная полутора часам ходьбы в неделю, снижает риск осложнений при сахарном диабете. Об этом сообщает Medscape.

Невропатия (нарушение функции нервов или отдельного нерва) и нефропатия (поражение почек, при котором нарушается их фильтрационная функция) могут быть следствием запущенного диабета второго типа. Они встречаются более чем у 50% людей с таким диагнозом.

Контроль диабета предполагает отслеживание уровня сахара в крови, соблюдение диеты и регулярное выполнение физических упражнений.

Чтобы выявить минимальный порог физической активности для профилактики осложнений этого заболевания, ученые провели исследованием с участием более 18 тысяч добровольцев с диабетом второго типа. Исследователи собрали информацию о состоянии здоровья и двигательной активности участников. Только 32% испытуемых заявили, что ведут довольно активный образ жизни.

Оказалось, что даже минимальная физическая нагрузка снижает риск развития невропатии и нефропатии. У пациентов, ведущих не полностью сидячий образ жизни, эти состояния диагностировали реже. Под минимальной понимается уровень активности, равный полутора часам ходьбы в неделю. Авторы исследования отметили, что это «достижимая цель» для большинства пациентов.

Ранее биологи разработали новое устройство для лечения сахарного диабета.

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