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Названы продукты, стабилизирующие кровяное давление

Daily Mail: йогурт, сыр и квашеная капуста эффективно снижают давление

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digifoodstock.com/Global Look Press

Ученые из Городского университета Гонконга обнаружили, что пробиотики, содержащиеся в йогурте, сыре и квашеной капусте, стабилизируют кровяное давление. Об этом сообщает Daily Mail.

Пробиотики — это микроорганизмы, которые способны восстанавливать нормальную микрофлору органов, а также губительно воздействовать на патогенные бактерии. Пробиотики в норме заселяют микрофлору человека и приносят ему пользу.

Чтобы проверить, эффективны ли пробиотики в борьбе с гипертонией, исследователи провели 16-недельный эксперимент с участием лабораторных мышей. Грызуны из первой группы пили воду с высоким содержанием фруктозы (сахара), которая повышала их кровяное давление. Мыши из второй группы одновременно с подслащенной водой получали пробиотик Bifidobacterium lactis. Третья группа употребляла воду и другой пробиотик — Lactobacillus rhamnosus. Мыши из четвертой группы придерживались своего обычного рациона.

Результаты показали, что у мышей, которым давали пробиотики, уровень кровяного давления был на 20% ниже, чем у грызунов, которые употребляли только воду с фруктозой. Bifidobacterium lactis и Lactobacillus rhamnosus содержатся в таких продуктах, как молоко, сыр, тофу, квашеная капуста.

Сейчас ученые планируют провести дополнительные исследования с участием людей, чтобы доказать эффективность кисломолочных и ферментированных продуктов в борьбе с гипертонией.

Ранее была создана бактерия, снижающая кровяное давление при гипертонии.

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