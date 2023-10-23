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Диетолог рассказала, как проверить работу пищеварения в домашних условиях

DailyMail: простой тест с пищевой содой помогает проверить здоровье желудка

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Диетолог Мег Макдональд рассказала, как проверить здоровье желудка в домашних условиях с помощью воды с пищевой содой. Если после употребления такого раствора натощак не наступает отрыжка — это сигнализирует о пониженной кислотности желудка. Об этом сообщает Daily Mail.

Желудочная кислота — это пищеварительная жидкость, образующаяся в слизистой оболочке желудка. Она обеззараживает пищевые вещества и поддерживает кислую среду для активности пищеварительных ферментов. Если кислотность снижена, переваривать пищу может быть трудно. Это приводит к болям в животе, вздутию, газообразованию, диарее, запорам, кислотному рефлюксу и изжоге.

Чтобы измерить кислотность в желудке, врач рекомендует растворить четверть чайной ложки пищевой соды в половине стакана воды и выпить получившуюся смесь натощак. Сода в сочетании с кислотой в желудке создает газы, провоцирующие отрыжку. Если она не началась через две минуты после употребления раствора — это сигнализирует о сниженной кислотности желудочного сока.

Обычно при пониженной кислотности назначают такие витамины, как железо и кальций. Чтобы получить точные рекомендации, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Ранее была обнаружена мутация, приводящая к раку пищевода.

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