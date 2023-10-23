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Врач назвала неочевидные признаки сердечных заболеваний

DailyMail: усталость, тошнота и отеки могут быть признаками заболеваний сердца

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Shutterstock

Синди Джодар, старшая медсестра из Британского фонда сердца, рассказала, что тошнота, усталость, потливость, боль в спине или челюсти, а также одышка могут сигнализировать о наличии сердечных заболеваний. Об этом сообщает Daily Mail.

Врач объяснила, что нельзя игнорировать ощущение тошноты и одышку. Это частые симптомы многих заболеваний, в том числе болезней сердца. Другим тревожным признаком является пережитый обморок, не вызванный стрессовым событием. При появлении этих симптомов рекомендуется как можно раньше пройти обследование у кардиолога.

Насторожить должна и потливость, которая возникает не во время физических нагрузок. Приливы жара и сильное потоотделение могут свидетельствовать о том, что в работе сердца произошел сбой. Общая усталость и дискомфорт в шее, спине и животе также являются причиной проверить здоровье. Кроме того, следует обратиться к врачу, если человек замечает отеки ног и живота.

Иногда можно заметить, что смарт-часы или фитнес-браслет зафиксировали странные изменения в скорости сердцебиения. При нарушениях сердечного ритма консультация кардиолога необходима.

Джодар добавила, что многие из этих симптомов могут сопровождаться болью или дискомфортом в области груди. Даже если ощущения едва заметны — рекомендуется как можно раньше обратиться к врачу и пройти эхокардиограмму, стресс-тесты и сдать анализы крови.

Ранее кардиолог рассказал, что могут означать шумы в сердце.

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