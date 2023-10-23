Ученые предупредили об опасности белковой диеты

Ученые из Висконсинского университета (США) обнаружили, что соблюдение высокобелковой диеты может нанести вред метаболическому здоровью — увеличить риск возникновения сахарного диабета. Результаты исследования были опубликованы в журнале eLife.

Белок (он же протеин) — это основной строительный материал организма. Он необходим для поддержания мышечных объемов, восстановления травмированных и замены отмерших тканей во всех органах (например, волос, ногтей и кожи), производства красных телец крови и нормального функционирования ряда гормонов. Этот нутриент содержится в таких продуктах, как яйца, мясо, творог, бобовые.

Однако у людей с малоподвижным образом жизни избыток белка может привести к диабету и спровоцировать рост жировой массы. Чтобы проверить эту гипотезу, ученые провели эксперимент с участием мышей. Грызунов разделили на две группы — первая придерживалась высокобелковой диеты (36% калорий из белка), вторая — низкобелковой (7% калорий). Кроме того, мыши из первой группы выполняли упражнения — трижды в неделю они тянули тележку с грузом.

По истечении трех месяцев оказалось, что мыши, которые находились на диете с высоким содержанием протеина, набрали избыточную жировую массу. Одновременно с этим у грызунов ухудшилась чувствительность к инсулину — такое состояние характерно для сахарного диабета.

Авторы исследования отметили, что для людей, не занимающихся спортом или фитнесом, высокобелковая диета будет еще более вредна. Чтобы снизить риск возникновения диабета рекомендуется повысить тренировочную нагрузку или снизить употребление протеина.

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