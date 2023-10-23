Радиосигнал возрастом 8 миллиардов лет достиг Земли

Группа астрономов обнаружила загадочный взрыв радиоволн, который преодолел расстояние в 8 миллиардов лет, чтобы достичь Земли. Этот быстрый радиовсплеск (FRB) является одним из самых отдаленных и энергичных, когда-либо наблюдаемых.

FRB представляют собой интенсивные всплески радиоволн длительностью в миллисекунды, происхождение которых до сих пор остается неизвестным. Первый FRB был обнаружен в 2007 году, и с тех пор были зарегистрированы сотни подобных быстрых космических вспышек, исходящих из далеких уголков Вселенной.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, всплеск, названный FRB 20220610A, продолжался менее одной миллисекунды, но за это краткое время он выделил энергию, эквивалентную энергетическим выбросам Солнца за 30 лет.

Большинство FRB излучают сверхъяркие радиоволны длительностью всего несколько миллисекунд, а затем исчезают, что затрудняет их наблюдение.

Для отслеживания этих быстрых космических вспышек астрономы использовали радиотелескопы, включая массив радиотелескопов ASKAP, расположенный в Западной Австралии. С помощью ASKAP ученые обнаружили FRB в июне 2022 года и определили его источник.

Предполагается, что источник FRB находится в небольшой группе сливающихся галактик.

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