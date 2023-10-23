Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Радиосигнал возрастом 8 миллиардов лет достиг Земли

Радиосигнал FRB 20220610A возрастом 8 миллиардов лет достиг Земли

close
100%
Depositphotos

Группа астрономов обнаружила загадочный взрыв радиоволн, который преодолел расстояние в 8 миллиардов лет, чтобы достичь Земли. Этот быстрый радиовсплеск (FRB) является одним из самых отдаленных и энергичных, когда-либо наблюдаемых.

FRB представляют собой интенсивные всплески радиоволн длительностью в миллисекунды, происхождение которых до сих пор остается неизвестным. Первый FRB был обнаружен в 2007 году, и с тех пор были зарегистрированы сотни подобных быстрых космических вспышек, исходящих из далеких уголков Вселенной.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, всплеск, названный FRB 20220610A, продолжался менее одной миллисекунды, но за это краткое время он выделил энергию, эквивалентную энергетическим выбросам Солнца за 30 лет.

Большинство FRB излучают сверхъяркие радиоволны длительностью всего несколько миллисекунд, а затем исчезают, что затрудняет их наблюдение.

Для отслеживания этих быстрых космических вспышек астрономы использовали радиотелескопы, включая массив радиотелескопов ASKAP, расположенный в Западной Австралии. С помощью ASKAP ученые обнаружили FRB в июне 2022 года и определили его источник.

Предполагается, что источник FRB находится в небольшой группе сливающихся галактик.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий