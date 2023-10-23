Найден способ улучшить приживаемость органов после трансплантации

Ученые из Университета Питтсбурга (Pitt) выяснили, что подготовка иммунной системы пациента с помощью клеток донора перед пересадкой печени позволяет использовать меньше препаратов для подавления иммунитета. Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

Пересадка печени требует приема препаратов, подавляющих иммунитет, чтобы избежать отторжения органа. Эти лекарства снижают качество жизни и повышают риск множества заболеваний, включая инфекции и рак. В новом исследовании ученые протестировали экспериментальный подход.

За несколько недель до запланированной трансплантации доноры сдали образцы крови, из которых исследователи выделили моноциты (тип лейкоцитов). Затем в лаборатории из них получили дендритные клетки, которые играют центральную роль в активации иммунной системы. Их ввели 13 реципиентам за неделю до пересадки части печени.

Проведенный спустя год анализ показал, что у них было меньше иммунных клеток, связанных с повышенным риском отторжения пересаженных органов. Ученые считают, что их подход позволит снизить количество подавляющих иммунитет препаратов, требуемых после пересадки, тем самым снизив риски для здоровья пациентов.

Ранее пищевая добавка из картофельного крахмала улучшила выживаемость пациентов после пересадки костного мозга.