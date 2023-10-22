Найдена самая черная река в мире

Исследователи из Швейцарского технического университета в Цюрихе нашли самую черную реку в мире — реку Руки, приток Конго (Африка). Результаты исследования были представлены в журнале Limnology and Oceanography.

Вода в реке содержит большое количество растворенных органических веществ, — в четыре раза больше органических соединений углерода, чем в Конго, и в 1,5 раза больше, чем в Рио-Негро, прошлом рекордсмене по черноте воды. Эти вещества попадают в Руки из дождей, а из-за низкого уклона в ней практически отсутствуют осадки. Кроме того, еще один источник веществ — джунгли. Когда наступает сезон дождей, река затапливает торфяной лес, откуда органические вещества также активно поступают в воду.

На сегодня в реке сокрыто огромное количество углекислого газа. Но течение Руки очень спокойное, поэтому в воздух он пока поступает медленно. Тем не менее ученые опасаются, что эти запасы могут «вырваться на свободу».

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