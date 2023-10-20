Ученые записали «шепот» одного из крупнейших организмов на Земле

Специалисты экологического проекта Friends of Pando сумели зафиксировать звук тополиной рощи Пандо, расположенной в штате Юта, США. Исследование опубликовано в научном журнале Acoustics.

Лес Пандо занимает площадь более 40 гектаров и состоит из 47 тыс. деревьев вида Populus tremuloides или тополь осинообразный. Все стволы объединены общей корневой системой и обладают одинаковой ДНК, что делает Пандо одним из крупнейших и старейших в мире живых организмов массой в 6 тыс. тонн и возрастом в 12 тыс. лет.

Специалисты Friends of Pando разместили гидрофоны (микрофоны, улавливающие акустические сигналы в водной среде) между корней рощи и с их помощью зафиксировали низкочастотные колебания, звучащие как урчание. Во время грозы звуки усилились.

Гидрофоны также уловили удары ветвей друг об друга на расстоянии 30 метров от устройства.

«Хотя это началось как арт-проект, мы видим огромный потенциал для использования в науке. Ветер, преобразованный в вибрацию (звук) и путешествующий по корневой системе, также может безопасным для деревьев образом раскрыть внутреннюю работу огромной скрытой гидравлической системы Пандо», — отметил основатель Friends of Pando Лэнс Одитт.

Friends of Pando планируют использовать собранные данные в качестве основы для дополнительных исследований движения воды и том, как массивы ветвей связаны друг с другом, а также получать информацию о колониях насекомых в корневой системе.

Ранее ученый рассказал, какие насекомые поджидают человека в осеннем лесу.