Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые записали «шепот» одного из крупнейших организмов на Земле

Acoustics: гидрофоны зафиксировали шумы осинового леса Пандо

close
100%
Shutterstock

Специалисты экологического проекта Friends of Pando сумели зафиксировать звук тополиной рощи Пандо, расположенной в штате Юта, США. Исследование опубликовано в научном журнале Acoustics.

Лес Пандо занимает площадь более 40 гектаров и состоит из 47 тыс. деревьев вида Populus tremuloides или тополь осинообразный. Все стволы объединены общей корневой системой и обладают одинаковой ДНК, что делает Пандо одним из крупнейших и старейших в мире живых организмов массой в 6 тыс. тонн и возрастом в 12 тыс. лет.

Специалисты Friends of Pando разместили гидрофоны (микрофоны, улавливающие акустические сигналы в водной среде) между корней рощи и с их помощью зафиксировали низкочастотные колебания, звучащие как урчание. Во время грозы звуки усилились.

Гидрофоны также уловили удары ветвей друг об друга на расстоянии 30 метров от устройства.

«Хотя это началось как арт-проект, мы видим огромный потенциал для использования в науке. Ветер, преобразованный в вибрацию (звук) и путешествующий по корневой системе, также может безопасным для деревьев образом раскрыть внутреннюю работу огромной скрытой гидравлической системы Пандо», — отметил основатель Friends of Pando Лэнс Одитт.

Friends of Pando планируют использовать собранные данные в качестве основы для дополнительных исследований движения воды и том, как массивы ветвей связаны друг с другом, а также получать информацию о колониях насекомых в корневой системе.

Ранее ученый рассказал, какие насекомые поджидают человека в осеннем лесу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий