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Разработан высокоточный калькулятор выживаемости при раке

ACS: новый инструмент точно оценивает шансы на выживание при раке с помощью ИИ

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Ученые из Северо-Западного университета в Чикаго создали инструмент для оценки шансов на выживание больных раком пациентов при помощи искусственного интеллекта. Работа показала, что на выживаемость при раке молочной железы, щитовидной железы и поджелудочной железы влияет не только стадия заболевания, но и множество других факторов. Исследование представлено на Клиническом конгрессе Американского колледжа хирургов (ACS).

Команда ученых использовала данные 259 485 пациентов с раком молочной железы, 76 624 пациентов с раком щитовидной железы и 84 514 пациентов с раком поджелудочной железы. Они обнаружили, что на выживаемость влияют возраст пациента, размер опухоли и тип примененного лечения. Факторы отличаются для разных видов опухолей. Например, в случае рака щитовидной железы важно, имеется ли у пациента поражение лимфатических узлов, а в случае рака груди — чувствительность к определенным гормонам.

Три четверти собранных данных были использованы для обучения алгоритмов машинного обучения. Используя оставшиеся данные, исследователи проверили работу калькулятора. Он высокоточно оценивал, останется ли пациент жив в ближайшие девять-десять месяцев.

В настоящее время оценка выживаемости пациентов с раком в первую очередь зависит от стадии рака. Новый калькулятор включает в себя конкретные биомаркеры и характеристики лечения, которые влияют на предполагаемый прогноз пациента и которых не хватает в предыдущих калькуляторах выживаемости.

Ранее стало известно, что жизнь в одиночестве повышает риск летального исхода при раке на 32%.

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