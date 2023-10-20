Названо заболевание психики, которое труднее всего поддается лечению

Ученые из Университетской больницы Йены и Университета Мюнстера в Германии выяснили, что нарциссическое расстройство личности труднее всего поддается лечению. Результаты исследования были опубликованы в TheLancet.

Нарциссическое расстройство личности характеризуется убежденностью в собственной исключительности, особом положении, превосходстве над остальными людьми, обладании уникальными способностями или внешней привлекательностью. Расстройство часто сопровождаются сопутствующими заболеваниями, такими как депрессия.

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Чтобы выявить, действительно ли трудно вылечить нарциссическое расстройство, ученые пригласили поучаствовать в исследовании около двух тысяч человек. Исследователи регистрировали уровень нарциссических черт личности участников и сопутствующих депрессивных симптомов до и после лечения двумя различными методами психотерапии.

Оказалось, что пациенты, которые обладали нарциссическими чертами, хуже реагировали на когнитивно-поведенческую терапию. Она заключается в выявлении и устранении негативных моделей мышления, а также в выработке новых паттернов, которые помогают выстраивать новый тип реакций и более рационально мыслить. Эта форма психотерапии эффективна и широко распространена.

Прогресса в лечении удалось достичь в группе, где применялась психоаналитичесая интерактивная терапия, которая была разработана специально для людей с трудностями в межличностных отношениях.

Исследователи предположили, что для лечения нарциссического расстройства может потребоваться применение особых моделей общения между врачом и пациентом. Ученые рекомендуют специалистам тщательно оценивать нарциссические тенденции тех, кто обратился за помощью, и сразу устанавливать с ними прочные клиент-терапевтические отношения.

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