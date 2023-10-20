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Диетолог назвал главную причину лишнего веса

Wiley: фруктоза увеличивает аппетит и стимулирует набор веса

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Freepik.com

Диетолог Ричард Джонсон рассказал, что главной причиной набора веса являются не жиры и углеводы, а фруктоза. Этот моносахарид усиливает чувство голода, побуждая человека есть больше. Результаты исследования опубликованы в Wiley Online Library.

Некоторые специалисты по питанию рекомендуют снизить потребление сахара, некоторые — углеводов. Другие считают, что для похудения необходимо ограничить жиры. Исследователь из Университета Аншутц в Колорадо Ричард Джонсон убежден, что главная причина появления лишнего веса — фруктоза.

Фруктоза (фруктовый сахар, C6H12O6) — это моносахарид и один из наиболее распространенных в природе сахаров. Фруктоза широко применяется в пищевой промышленности как подсластитель. Фруктоза также может вырабатываться в организме из углеводов (особенно из глюкозы).

Оказалось, что этот тип сахара снижает уровень активной энергии в организме (АТФ или аденозинтрифосфат), что вызывает чувство голода. В результате человек теряет контроль над аппетитом и начинает употреблять большое количество углеводной, жирной и калорийной еды. Такая еда является не причиной набора веса, а инструментом, с помощью которого человек пытается восполнить энергию.

Также ученый отметил, что фруктоза заставляет организм переходить в режим низкой активности. Медведи едят фрукты перед спячкой потому, что это позволяет им успокоиться и снизить расход уже запасенных калорий в виде жира. То же самое происходит в организме человека — восполнение энергии из жира замедляется из-за действия фруктозы.

Ранее стало известно, как питание влияет на профилактику и лечение остеоартрита.

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