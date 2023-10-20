Психологи рассказали, как сохранить психическое здоровье в пожилом возрасте

Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что наличие хобби в пожилом возрасте способствует укреплению психического здоровья. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В исследовании были проанализированы данные 93 263 пожилых людей в возрасте 65 лет и старше. Доля участников, заявивших, что у них есть хобби, значительно различалась в разных странах — 51% испытуемых из Испании сообщили, что у них есть увлечение. В Дании любимое занятие было у 96% участников, в Швеции — у 95,8%, в Швейцарии — у 94,4%.

Выяснилось, что наличие хобби оказывает положительное влияние на психику. Участники, которые ранее испытывали симптомы депрессии, заявили об улучшении состояния здоровья после того, как нашли любимое занятие. Кроме того, люди, которые имели хобби, оказались более удовлетворены своей жизнью, чем те, у кого не было увлечений.

Авторы исследования уточнили, что занятие любимым делом помогает пожилым людям держать разум и тело в тонусе. Также хобби способствует повышению их самооценки. Ученые предполагают, что проведение программ, направленных на приобщение пожилых к различным хобби, может улучшить качество их жизни.

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