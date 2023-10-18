Астрономы обнаружили мертвую звезду, сбежавшую из своего скопления

Канадские астрономы из Университета Британской Колумбии обнаружили, что сверхмассивный белый карлик Gaia EDR3 покинул звездное скопление Гиад в созвездии Тельца примерно в 153 световых годах от Земли. Потухшая звезда улетает в космос со скоростью около 10 километров в секунду. Исследование опубликовано в научном журнале Astrophysics.

Белые карлики возникают, когда у звезд размером с Солнце заканчивается водородное топливо в их ядрах. После прекращения реакций исчезает энергия, которая позволяла звезде сопротивляться внутренней силе ее собственной гравитации. При этом внешние слои светила раздуваются в 10-100 раз, а ядро либо превращается в белого карлика, либо, если звезда была как минимум в 1,4 раза массивнее Солнца, становится черной дырой или нейтронной звездой.

По словам астрономов, Gaia EDR3 представляет собой небесное тело в 1,3 раза массивнее Солнца. Ученые отметили, что потухшая звезда могла вырваться из системы Гиад благодаря двум факторам — небольшой плотности самого скопления и неким внешним воздействием, которое могло быть вызвано влиянием других скоплений или движением массивных облаков газа между этими скоплениями.

Исследователи отметили, что случай Gaia EDR3 говорит о том, что белые карлики покидают свои скопления чаще, чем считалось раньше.

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