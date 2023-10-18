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Астрофизики назвали перспективное место для поисков внеземной жизни в Солнечной системе

GSA: внутри Цереры может скрываться резервуар органических молекул

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NASA

Испанские ученые из Института астрофизики Андалусии назвали карликовую планету Цереру перспективным местом для поисков внеземной жизни. Исследование опубликовано в научном журнале The Geological Society of America (GSA).

Церера — наименьшая среди известных карликовых планет Солнечной системы. Ее диаметр составляет около 950 км. Небесное тело расположено в поясе астероидов между Марсом и Юпитером в 263,8 млн километров от Земли.

Команда изучила данные с автоматической межпланетной станции Dawn и составила карту богатых органическими соединениями областей Цереры. Результаты моделирования показали, что распространение органики связано с местами падения астероидов на поверхность маленькой планеты.

«Хотя происхождение органики остается плохо изученным, теперь у нас есть убедительные доказательства того, что она образовалась на Церере и, возможно, при наличии воды. Существует вероятность того, что внутри Цереры может быть найден большой внутренний резервуар органических молекул», — отметил соавтор исследования, астрофизик Хуан Ризос.

Церера входит в число высокоприоритетных целей проекта по изучению планетологии и астробиологии, запланированного на 2023–2032 годы.

Ранее ученые выяснили, что Церера образовалась в самом холодном месте Солнечной системы.

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